Päris kasvava Kadrina keskele jääb nüüd ETKVL Rakvere Kaubandusliku Inventari Tehase Kadrina tsehh. Kunagisest mõne inimesega puutöökojast on saanud ettevõte, kus on ametis üle poole­saja töötaja. Ka praegu tehakse siin puutööd. Laoplatsil seisavad staabeldatud lauavirnad. Sööklasisustuse «Valga» lauad-toolid tulevad kasepuust. See on tsehhi peamine toodang.