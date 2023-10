Otsuse kaitsetööstuslinnaku loomise kohta tegi Eesti valitsus juba käesoleva aasta kevadel. Kuid laskemoona tootmine on plahvatusohtlik tegevus. Seetõttu ei ole tootmiseks sobiva ala leidmine ja arendamine sugugi lihtne.

Kaitsetööstuse arendamise erinõuniku Indrek Sirbi sõnul tunnevad laskemoona tootmise vastu praegu huvi kuus-seitse Eesti ja paar välismaist ettevõtet. Esmalt on vaja välja selgitada ettevõtjate plaanid, siis valida sobiv asukoht ning seejärel kohandada seadusi. Kaitsetööstuslinnaku rajamine võtab tõenäoliselt aega kaks kuni kaks ja pool aastat. Linnakuks on vaja 50–100 hektari suurust ala, kuid selle ümber tuleb tekitada 600–800 meetri laiune ohuala, kus ei ole ei elamuid, avalikke hooneid ega muid ehitisi. Oluline on kaubasadama või raudtee lähedus, tööjõu kättesaadavus ja energiaühendused.