Rakveres tähistati hõimupäeva juba 35. korda

Hõimuõhtu kontserdil esinesid Tarvanpää ja Tedremari tantsijad. Tarvanpää Selts juhatuse liige Maarja Rooplik ütles, et õhtu teises pooles võeti ühes publikuga mõõtu soome-ugri rahvaste teemalises viktoriinis. "Nii saadi näiteks teada, et pelmeenid pärinevad udmurdi köögist ning et suurimaks hõimlaste kultuurisündmuseks on meie endi laulu- ja tantsupidu," nimetas ta. Viktoriiniküsimuste vahele õpiti erinevate hõimurahvaste pärimus- ja seltskonnatantse.