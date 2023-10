Wallamaja kõrtsi tuleb joogid ise kaasa võtta

Tegelikult on tegu väikese naljaga, mille viskas kinnistu eelmisel aastal ostnud endine suusaäss Pavo Raudsepp. "Nalja peab saama," ütles mees. "Nali on see, et tahaks et maal oleks elu. Kõik ei pea ju linna ära minema. Ma olen kohalik härra, kes tahab et koha peal ka oleks tore elada. Fakt on see, et kui me täna kõrtsi lahti teema, siis see hakkab miinust tootma, aga seda ju ei tahaks. Nii et piisab sildist."