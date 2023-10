Ajakirjanduses oli juttu, et Rail Balticu Ülemiste jaamahoone ehitatakse õige pea valmis, aga pannakse siis konserveerituna ootele, sest raudtee endaga läheb veel aega. Põhjendatakse, et mingi järjekordne Euroopa Liidu rahastusperiood lõpeb enne otsa, ja kui me praegu ei ehita, siis jääme toetusest ilma.