Vaade: ka leilimõnud maksavad

Kadrinas on saunal aidanud säilida ajakirjanik Rein Siku ja ta mõttekaaslaste visa võitlus. Sikk ise saunatab seal ja nii on tal hea ülevaade kõigest, mis Kadrina sauna kas otseselt või kaudselt puudutab. Arvata võib, et vähemalt lähiaastatel see saun ära ei kao. Visa võitlus Kadrina sauna säilimise eest on andnud Eestile saunaaasta, Sikku ennast teatakse nüüd kui saunaministrit.