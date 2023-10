Rakvere kultuurifestivalil saab nautida ooperit, balletti ja suurepärast muusikat

Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte ütles, et festivali suursündmusena on taas Rakverre oodata festivali head koostööpartnerit Rahvusooperit Estonia kogu oma hiilguses. "Lavale jõuab Gaetano Donizetti koomiline ooper "Don Pasquale", mis on nautinud publikumenu kõigis maailma teatrites. "Don Pasquale" lavale tulekut peetakse 19. sajandi opera buffa ehk itaalia stiilis koomilise ooperi kõrghetkeks ning meil on suur rõõm ja au seda teiega jagada," sõnas ta.