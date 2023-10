Jahimehed panevad oramaniaki tabamiseks välja preemia

​Rakvere Jahiseltsi tegevjuht Jaan Villak ütles, et võrreldes oktoobri algusega on maa sisse taotud orasid, mis lõhuvad autode rehve ning inimeste ja metsloomade jalgu, isegi rohkem. "Ja need on värsked, alles äsja maa sisse löödud," kinnitas ta. "Nüüdseks on üks inimene sellise ora ka endale jalga astunud. Rääkimata purunenud autorehvidest. Need orad on ohtlikud ka metsloomadele, aga paraku nemad ei tule meile rääkima, palju nende hulgas on kannatanuid. Selline ora võib metsloomale põhjustada pika ja piinarikka surma."