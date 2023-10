Rakverre hakkab kerkima siseturvalisuse ja jõustruktuuride linnak

Rakvere abilinnapea Kert Karus ütles, et Kaitseliidu ettepanekul algatatud detailplaneering puudutab Rakvere linnas asuvat riigile kuuluvat maad, mis asub politsei ja pääste ühishoone küljel ning selle taga. Aadress on sellel kinnistul Sireeni 2. "Kaitseliit soovib sinna rajada kompleksi, mis on vajalik Kaitseliidu piirkonna vajaduste rahuldamiseks. Sinna kuuluvad staabihoone, varustusalad, laskemoonapunkrid, rivisõidukite parklad, varjualused ja autopesula. Detailplaneeringuga soovitakse muuta maa otstarve riigikaitseliseks maaks," rääkis Karus.