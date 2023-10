Andres Roots on Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ametlik saadik, kelle augustikuise esinemise kohta Soome festivalil kirjutas muusikaportaali Blues-Finland peatoimetaja Pasi Tuominen, et kitarrist on üksi laval vähemalt kolmeliikmelise bändi eest väljas ning tundub, et mehe arengukõver tõuseb kohe katusest läbi.