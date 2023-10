Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi lahkub politseist

Ida prefekt Tarvo Kruup kinnitas, et otsuse lahkuda politseiteenistusest tegi Katrin Satsi omal soovil. "Katrin alustas Ida prefektuuri Rakvere politseijaoskonna juhina 1. veebruaril 2020. aastal ning nii talle kui ka meile kõigile ootamatult sai ta vastutusrikka juhi rolliga kaasa ka meie lähiajaloo ühed keerulisemad kriisid – koroonakriisi ja Ukraina sõjaga seotud põgenike kriisi," rääkis Kruup. "Juhina tuli tal keerulistes olukordades leida lahendused ning kaasata ka oma meeskond, et politseile pandud ülesandeid parimal moel täita. Katrin sai selle kõigega hakkama."

Politseijaoskonna juhid ei ole ametisse nimetatud tähtajaliselt ja on vabad tegema oma otsuseid ise. "Katrin on politseis töötanud peaaegu 23 aastat ning on saanud õiguse ka vormistada politsei eripension," vihjas Kruup Satsi tulevikuplaanidele. "Aktiivse inimesena jääb Katrinil nüüd kindlasti rohkem aega tegeleda oma hobiga, milleks on matkamine ja maailma huvitavate paikade avastamine, ning koos perega aega veeta."