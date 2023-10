Rakvere Raibe ⟩ Minister tutvustas tulevast liikuvate asjade maksupaketti

Räigemaks on uusim maks riiklikus kevadsuvises maksukollektsioonis ja kujutab endast tavapärasele käibemaksule liidetavat räiget lisamaksu. Eestist saab maailma esimene riik, kes räigemaksu kehtestab. Uue maksu kritiseerijad on seetõttu räigemaksu nimetanud ka Eesti Nokiaks, võrreldes seda eriti just Nokia toodetud telefonidega aastast 1993.

Lisaks palju kõneainet tekitanud mootorsõiduki- ehk automaksule on tulemas maksud kondimootorsõidukitele. Näiteks väntsõidukimaks, mis rakendub väntade ja keti abil liikuvatele kahe-, kolme- ja neljarattalistele jalgratastele. Maksuvabalt võivad kevadest sõita vaid need jalgrattad, millel on puudu kas vändad või kett. «Võta kett maha, on kergem vändata,» kommenteeris minister Sinister.