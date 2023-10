Nädala lind: kanada lagle

Kanada lagle on kangesti kõva häälega ja lärmakas võõrliik, aga samas jällegi ilus vaadata.

Kanada on suur maa. Eestist koguni 220 korda suurem. Ja kanada lagle on suur lind, siinmail laiemalt levinud valgepõsk-laglest umbes 30 cm jagu pikem ja suurema tiibade siruulatusega. Ka meie haneliigist hallhanest on kanada lagle suurem ja tugevam, üksnes luikedele jääb alla.