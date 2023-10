Tšehhi lasteaiaõpetajad tulevad Rakvere ametikaaslasi töövarjutama

Õpetajate koostöö Tšehhi osaühinguga ProEdu Consultig sai alguse 2022. aastal MTÜ Lääne-Virumaa Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatorite poolt kirjutatud ja Erasmus+ programmilt rahastuse saanud projektist "MATIK- ja IKT-haridus 4-8aastaste laste õpetajatele". Selle raames toimus eelmise aasta maikuus Prahas koolitus "New ways to teach STEM and ICT for teachers (childrens 4-8 years)", millest võttis osa 15 Lääne-Virumaa lasteaiaõpetajat Rakvere Kungla, Rohuaia ja Triinu lasteaiast, Viru-Nigula valla lasteaiast Kelluke ja Vinni lasteaiast Tõruke.