Lõhede kudemise tippaeg pole veel saabunud

Kundas vana hüdroelektrijaama juures oli vett täis jõe voolamispahinat vaatamas ja kuulamas mitu perekonda koos lastega. Lisaks patseerisid mööda kallast dressides mehed, päikeseprillid ees. Polaroidprillidega näeb hästi vee alla ning kudema saabuvaid kalu on nende abil hoopis lihtsam märgata.

Ka Selja jõe suudmes jälgis lainete mängu metsamustrilises jopes meesterahvas. Päikseline ilm meelitas nii randa kui jõe äärde rohkesti inimesi. Selge on see, et kõik neist ei soovinud lähedastega pelgalt looduses aega veeta. Kindlasti oli neid, kes jälgisid mängu ja ihaldavad kalamarja.