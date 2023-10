Muskelautod võtsid Keskväljakul kahte viirgu paigale

Rakvere Keskväljakul olid Challengerid kahte viirgu ritta pargitud. Kummagi rivi esimeseks oli pilkupüüdvalt värviline ameeriklane: ühel pool neoonroheline, teisel pool oranžikas. Oranži masina omanik, rakverlane Rene Tomingas tutvustas, et tema Challenger on ehitatud 2008. aastal limiteeritud väljalaskena eritellimuse peale. "See on esimene limiteeritud väljalase," tutvustas mees oma sõidukit. Selliseid masinaid tehti vaid 6400 ning üks on praeguseks Rakveres. Tomingas ostis oranži iluduse 2015 aastal 27 000 euro eest. Auto oli ostes väga korralik ning lisainvesteeringut ega putitamist ei vajanud. Kuigi peremehe sõnul pole selliste ameeriklaste üleval pidamine midagi keerulist. Varuosasid olevat väga hästi saada ning need olevat soodsamadki, kui Euroopa autode puhul.