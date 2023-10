Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Mitmel pool on udu. Tuul pöördub idakaarest põhjakaarde kiirusega 1–7 m/s. Sooja on 2–5, saartel kuni 7 kraadi.