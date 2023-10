Tööde taustaks on Eesti Raudtee poolt aasta alguses sõlmitud kontaktvõrgu ehitamise leping ettevõttega GRK Suomi OY ja selle tütarettevõttega GRK Eesti AS. Leping sõlmiti Aegviidu–Tapa–Tartu lõigule. Selle lepingu raames käivadki praegu tööd Aegviidu-Tapa ja Tapa-Nõmmküla lõigus.

"Eeldame, et Aegviidu-Tapa kontaktvõrgu mastid on paigas hiljemalt detsembrikuu lõpus. Esimene elektrirong Tallinnast Tapani on plaanis panna käima 2024. aasta lõpus," selgitas Eesti Raudtee taristudirektor Kaido Aettik.