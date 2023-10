GALERII ⟩ Rakvere linn testis mobiilseid generaatoreid

Suuremate kriiside korral on Rakvere linnal valmisolek avada kolm kerksuskeskust: sotsiaalkeskuses, spordikeskuses ja Rohuaia lasteaias. Keskustes saab elanikele jagada infot, seal saab laadida telefoni, on tagatud vesi ja elekter. Tegemist ei ole evakuatsioonikeskusega, kus pakutakse öömaja, vaid seal saab lühiajaliselt viibida.

Linnavalitsus testis generaatoreid kerksuskeskustes, et veenduda vajaduse korral nende töökindluses. Viimased aastad on näidanud, et kriisid tabavad ühel või teisel moel ka Eestit. On siis põhjuseks heitlikud ilmaolud, tugevad tormi- ja marutuuled, elektrikatkestused või muud ootamatused.