Uuel võimuliidul on Tapa 21-liikmelises vallavolikogus 13 kohta. Koalitsiooni kahel suurimal partneril Eesti Keskerakonnal ja Eesti Reformierakonnal on mõlemal neli kohta, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on volikogus esindatud kolme ja valimisliit Koostöö kahe liikmega.