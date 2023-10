Reinuvaderi saagiks langes kolm linnuse küülikut

Esimesel korral, kui rebane linnuses kolamas oli, jäi ta töötajatele vahele. Koheva karvaga loom pikutas lindude maja all. Kui teda pildistama hakati, läks reinuvaderil kiireks. Selgus, et rebane on pea sama osav ronija kui orav – mööda müüri üles turnimine ei olnud talle mingi probleem. Tookord roniski rebane mööda katust ja müüri ning põgenes ühe laskeava kaudu.