​OG Elektra eesotsas omanik Oleg Grossiga ostis Rakvere kesklinnas asuva kinnistu 2020. aasta suvel. Isal-pojal Oleg ja Georg Grossil oli juba tehingut tehes visioon olemas – maatükk soetati just nimelt eesmärgiga rajada sinna Rakvere kesklinna elavdav ärikeskus. Esialgu prognoositi, et ehitamine võiks alata 2022. aasta lõpus või 2023. aasta alguses ja investeeringu suuruseks võiks kujuneda 40 miljonit eurot, kuid muutunud maailma- ja majandusolukorras on jõutud tõdemusele, et ehitus algab kõige varem 2024. aasta sügisel ja investeerida tuleb vähemalt 50 miljonit eurot.