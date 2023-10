Toimetusse tuli kaebus Rakvere juuksuripaviljoni naisteosakonna töö kohta. Külastajat solvas see, et ühes vahetuses raisatakse asjatult tööaega, klientide soove ei panda miskiks. Teeninduskombinaadi «Viru» juhtkond teatab vastuses, et peab tugevdama kontrolli distsipliini üle. Töötajate lõunatamine tuleb seada nii, et see ei häiriks klientide teenindamist.