Vinnis hakatakse vallavõimu umbusaldama

Võimuliidu lagunemise eelduseks on, et vähemalt kaks volinikku praegu veel võimul olevast keskerakonnast või siis valimisliidust Meie Kodu Vinni Vald peavad poolt vahetama. Üks neist, kes praegusele võimuliidule umbusaldust avaldab, võib Virumaa Teataja andmetel olla keskerakondlane Toomas Väinaste, kes on kuulunud ka riigikogusse ja olnud Vinni vallavanem.

Umbusalduse algatanud EKRE ja Isamaa heidavad Rauno Võrnole muu hulgas ette, et vallavanemana ei sekkunud ta Vinni spordikompleksi probleemide lahendamisse. Nii kurioosne, kui see ka pole, on spordikompleksi teema kõne all ka neljapäevasel istungil. Volinikud alustavad oma tööpäeva ringkäiguga spordihoones ning ühe päevakorrapunktina on kavas arutada 100 000-eurose erakorralise toetuse andmist vallale kuuluvale Vinni spordikompleksile.