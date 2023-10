Juhtkiri: Keskväljaku väljavaated

Sellest, et Rakvere Keskväljak vajab uuenduskuuri, on räägitud aastaid. Praegune «ajutise» mullavalliga kivikõrb pole inimsõbralik ja on nüüdseks oma aja ära elanud. Ideid, milliseks peaks kujunema linnasüda, et see siia ka rahvast meelitaks, ei ole aga väga võtta.