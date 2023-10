Vastukaja: mis on jätkusuutliku omavalitsuse juhtimise alus?

Reformierakonna reitingu langus on teinud ärevaks kohaliku rahvasaadiku, kes paraku ei võtnud kuulda kutset tulla Rakvere linnavalitsusele külla ja omavalitsusjuhtidega kohtuma, et suhelda otse ning saada vastused oma küsimustele, vaid jätkab suhtlust leheveergude kaudu. Kui seda otse suhtlemise julgust ei tulegi, siis võivad lugejad ennast valmis panna ilmselt lugude sarjaks, sest kui reformierakonna kontor on andnud juhised, et lehte tuleb kirjutada, ja teemasid otsitakse tikutulega, lausa mitu aastat tagasi vaadates, võib arvata, et peagi on lisa oodata.