Ambitsioonikas projekt: Võsu ja Käsmu vahele soovitakse rajada elamupiirkonda

Projekt on küpsenud juba üle aasta Ninja Stuudio OÜ arhitektuuribüroos, mida juhib Jaan Tiidemann, kes on Lahemaale projekteerinud paaril korral varemgi, ent siis on olnud tegu üksikute hoonetega, nüüd aga on juttu tervest elamupiirkonnast. Eesti kunstiakadeemias mitut kursust õpetava mehe looming on põimunud teadusliku uurimistööga ning kõnealune projekt on just selle poolest üks tema mahukamaid ettevõtmisi. Valmimas on ka tema doktoritöö «Ruumistruktuuri kujunemisest Lahemaa rahvuspargi näitel».