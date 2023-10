Terviseradade äärde paigaldatakse 47 kuue meetri kõrgust valgustusposti. Postivahed on ca 40 meetrit. "Katsume leida sellised natukene lagedamad kohad, kuna see park iseenesest on meil keskkonnaameti poolt pandud ju maastikukaitsealaks," ütles Tetto.