Nädalavahetusel läheb öösel krõbedaks

Neljapäeval jääme kahe rõhuala piirimaile – Soome ja Karjala kohal püsib kõrgrõhuala, Läänemerele ulatub ikka madalrõhkkonna serv. Kõrgrõhkkonna serva mööda lisandub idakaarest külma, niiskust on vähe ning suuremat sadu ei tule. Puhub tugev ida- ja kagutuul, sisemaal puhanguti 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur langeb öösel –1 kuni –5 kraadini, päeval tõuseb nulli ümbrusse, rannikul on veidi soojem: +2 kuni +3 kraadi.

Reedel jääb kahe rõhuala vastasseis meie aladel püsima ning ida- ja kagutuul on ikka võrdlemisi tugev. Niiskust on vähe, tuul hajutab ka pilvi ja laialdaselt on ka selgemat taevast. Õhutemperatuur on öösel –2 kuni –7, tuulele avatud rannikul kuni +3 kraadi. Päeval kõigub temperatuur –1 ja +1 kraadi vahel.