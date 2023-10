Lääne-Virumaa keskraamatukogu avab tehnoloogia töötoa

Lääne-Virumaa keskraamatukogu arendusspetsialist Tiina Kriisa rääkis, et tehnoloogiatuba on avalik töötuba, kus iga soovija saab tasuta kasutada mitmesuguseid seadmeid. "Seadmete valikus on hetkel 3D-printer, kuni A3 suuruses lamineerija, graafikalaud, slaidiskanner diapositiivide digiteerimiseks, spiraalköiteseade, kilelõikur ja termopress kilekleebise kuumutamiseks tekstiilile ning rinnamärgi valmistamise masin. Ajapikku loodame masinate valikut täiendada," loetles ta.