Politsei- ja piirivalveameti peadirektor kohtus Rakvere linnajuhtidega

PPA peadirektori Egert Belitševi sõnul paistab ka eemalt, et Rakveres tegeletakse elanikkonnakaitse teemadega aktiivselt, ning ta avaldas tehtu eest tunnustust. Tema ütlusel on politsei ja kohaliku omavalitsuse hea koostöö üks turvalisuse võtmekohti. "Kõige paremini toimivad need lahendused, mis on leitud ühiselt. Politsei näeb igapäevatöös väga paljude probleemide lõppjaama, kuid meil on ka piisavalt kogemust ja teadmist, et alles kujunevaid muresid tähele panna. Mida varem sellised teemad omavalitsuse inimestega koos lauale võtta, seda väiksem on negatiivne tagajärg, mis kogukonnale tekib," rääkis ta.