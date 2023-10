PPA peadirektor Egert Belitšev: politseinikud on tööturul päris atraktiivne saak ja me saaksime seda vältida, kui ametnikele oleks tagatud piisav sissetulek

Olgugi et Rakvere politseijaoskonnas on puudu grupi jagu patrullpolitseinikke, on olukord veel raskem Harju- ja Ida-Virumaal. Politseinike horde ei saaks Rakvere bussijaama taha korda looma saata ka parimates unenägudes, ja nagu Belitšev esile toob, tuleb niisuguste asjade lahendamiseks kaasata eri ametkondi ja spetsialiste ning küsimus on väga kompleksne.