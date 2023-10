Mida töötajad tahavad ja mida nad vajavad? Need on kaks põhilist küsimust, millele iga tööandja peab vastused leidma. Tihtipeale on aga tahtmised ja vajadused nii tihedalt läbi põimunud, et neil on keeruline vahet teha. Osakonna koosolekul võivad töötajad öelda, et tahaksid minna koos bowling’ut mängima. Tegelikkuses võivad nad hoopis suuremat kasu saada DSCI-koolitusest, et õppida üksteise käitumist paremini tundma ning teha tõhusamalt koostööd.