GALERII ⟩ Jänedal avatud Aidahotell on märk südamega tehtud tööst

Aidahotelli avamisel lausus Jäneda Mõis OÜ tegevjuht Enno Must: "Tehtud on suur töö, mis võibolla maailma mastaabis ei ole teab mis suur asi. Võibolla isegi Eesti tasemel ei ole niisugune asi, mis ületaks suuri piire. Aga siin Jäneda tasemel meile endile on see suur asi."

Musta abiline Elo Kallas pidas vajalikuks meelde tuletada, et see on juba viies ehitis, mis nende käe all korda saab. "Me ei ole üldse algajad, aga alati leidub veel kohti, kus paremini teha," ütles Kallas muigamisi. "Seda ei saa teha üksi, selleks on olnud vaja väga palju abilisi ja see tee ju jätkub ja selle jaoks on vaja meil kliente," rõhutas Must.