Repliik: vahel on vahedam tera

Jope ja saapad said juba üleeelmisel nädalal välja vahetatud. Nüüd tuleks aeg kirja panna rehvivahetusse, kus praegu vist rabatakse öistes vahetustes ka nädalavahetustel. Ilma autota ei saa talvele vastu minna, kuna varsti vahetub kliima nii kardinaalselt, et kodutänavat vaadates võib tunda ennast vahetusüliõpilasena Kongost. Seda näitavad vahetud kogemused eelnevast elust.

Vahelduseks peaks vahetama ära ka profiilipildi – tundub, et see on sajandivahetusest sama olnud. Vot selline mõttevahetus iseendaga toimus mu peas, kui vahetasin parajasti telekanalit, aga igalt poolt näitas ainult tulevahetusi. Vahepalana muidugi reklaame ka, sest enne jõule hakkab kaubavahetus täistuuridel tööle. Aga kui ainevahetus on kiire, võib jõulude ajal ka rohkem süüa.