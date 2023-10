Kommentaar: kolm tähtsat asja, mida iga inimene oma rahaasjades kindlasti peab jälgima

Igal juhul on nii, et kui sina ei kontrolli raha, kontrollib raha sind. Siin on kolm tähtsaimat soovitust igaühele, kes tahab oma rahaasju hästi korraldada.

Säästud – need tuleb kohemaid panna teenima. Mingil juhul ei tohi raha niisama (sukasääres või pangakontol) hoida, sest inflatsioon sööb sellest iga aastaga suure tüki ära. Neile, kes ei taha liialt riskida, on olemas turvaline riigi (tagatisfondi) kaitstud lahendus – tähtajaline pangahoius ning üle 4 protsendi intressi aastas ehk paljukirutud euriborist enamgi peaksite niimoodi teenima küll. Kui te ei ole kindel, kas raha vahepeal ikkagi endal vaja ei ole, siis saab selle ka jooksvalt säästuhoiusele panna. 2,5 protsenti teenite vaikselt juurde ja mõnepäevase etteteatamisega saate samas kogu raha kasutusse tagasi võtta, kaotamata seejuures vahepeal teenitud intressi. Kui nüüd mõtlete, et 2,5 või isegi 4,5 protsenti ei ole väga suur summa, siis pidage meeles, et kui see raha niisama kontol seisab, ei teeni te sentigi, aga pank saab seda välja laenates kogu tulu endale. Just see on üks põhjuseid, miks suurpangad praegu sellist kasumit teenivad.