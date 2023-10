Keskerakonna Rakvere linna osakonda juhib Andres Jaadla

"Uude juhatusse kuuluvad endine maavanem, tegusad ettevõtjad ja aktiivsed linlased," ütles Andres Jaadla. "Oma ala asjatundjate ning laiapõhjaliste teadmiste ja suurte kogemustega inimestega saame kindlasti ellu kutsuda ja läbi viia palju olulist Rakveres," kõneles Jaadja ja lisas, et peab tähtsaks inimeste kaasatust. "Olen kindel, et meiega on Rakveres liitumas veel toredaid ja teotahtelisi inimesi."

Aastatel 2002–2012 Rakvere linnapea ametit pidanud Andres Jaadla sõnul on Rakvere osakonnal kokkuhoidvad ja tegusad liikmed ning valitud juhatus on aktiivne ja tegus. "Olen kõigile tänulik panuse eest erakonna tegevuses ja kogu südamest tänan usalduse eest osakonna juhina. Üksi ei jõua kuhugi ega tee midagi – meil on suurepärane meeskond, kellega koos on puhas rõõm tegutseda," rääkis ta.