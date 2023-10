Viru-Nigula vald saab tuulepargi taluvustasu

Ameti infosüsteemis on esitatud teatised seitsmele tuulepargile: Sopi, Tootsi, Purtse, Saarde, Aseri, Aidu (2). 84 tuuliku nimivõimsus on kokku 417,19 megavatti (MW). Kõigile seitsmele tuulepargile on esitatud ka deklaratsioonid. "Kuna need seitse tuuleparki on ehitusjärgus, erineva tuulikute arvu ja nimivõimsusega, lisaks ei tooda veel elektrit, siis on esimesed kohalike omavalitsuste eelarvesse laekuvad keskkonnahäiringu tasu summad suhteliselt väikesed, jäädes alla 10 000 eurot ühe omavalitsuse kohta kvartalis," selgitas keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. Suurim hüvitis laekub Põhja-Pärnumaa valda ning on 9000 eurot.