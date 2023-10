Riik soovib keskmise palga eest politseisse superman‘e

Egert Belitšev kirjeldab politseinikke kui superman‘e, kes peavad olema head psühholoogid, head suhtlejad, head läbirääkijad; kellel peab olema tugev empaatiavõime, aga kes samas peavad olema valmis rakendama füüsilist sundi. "Mul on selge arvamus, et see ongi üle keskmise eesti inimene ja palk peab vastama nendele ootustele. Me peame hoidma neid missioonitundega inimesi, et nad saaks kodus ka uhked olla oma töö üle. Mitte ainult selle töö sisu pärast, vaid et nad suudavad ka oma peret ülal pidada," kõneleb politseijuht.