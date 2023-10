Vinni vallavanem ja -volikogu esimees astusid ise tagasi

Nimelt oli neljapäevase volikogu istungi päevakorras nagunii vallavanem Rauno Võrno ja volikogu esimehe Aili Taali umbusaldamine. Selle võimaliku õnnestumise taga oli seni koalitsiooni kuulunud vallavolikogu aseesimees Toomas Väinaste (keskerakond), kes enne istungit ei varjanudki, et on poolt vahetanud, ja suhtles elavalt EKRE-sse ning Isamasse kuuluvate poliitikutega, kes olid samuti Taali ja Võrno umbusaldamise taga.

​Enne istungi päevkorra kinnitamist jahmatas aga kõiki Aili Taal, kes andis teada, et astub ise tagasi, põhjendades otsust sellega, et koalitsioonikaaslasest volikogu aseesimees Toomas Väinaste on toime pannud süüteo ning sellises olukorras pole temal [Taalil] oma ametis eetiline jätkata.