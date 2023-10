Raudteetranspordi kiire areng ja üleminek diiselvedurite kasutamisele on toonud kaasa rongide liikumiskiiruse ja kaalu kasvu. Kui rong liigub kiirusega 80–100 km tunnis, on tema pidurdusteekonna pikkus 1000–1200 meetrit. Kui raudteele tuleb ootamatult inimene, on rongi peatamine õigel ajal võimatu. Kolme kuuga on saanud neli kodanikku surmavalt vigastada.