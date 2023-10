Sügistormide saabudes põgenetakse Egiptusesse ja Türki päikest nautima

Reisikorraldajad ütlevad endiselt, et kõige enam igatsevad inimesed sügisel päikest ja nii ongi koolivaheajal kõige populaarsemad soojamaareisid. «Sihtkohtade esikümnes on Türgi, Egiptus, Hispaania ning Kreeka saared Kreeta ja Rhodos,» rääkis liidu peasekretär Merike Hallik. Jätkuvalt on populaarsed Tenerife ja Madeira ning kaugsihtkohtadest Tai, Seišellid, Namiibia, Malaisia ja Mauritius, aga ka Mehhiko ja USA.