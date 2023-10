Loorberisuitsuga hajuvad mured

Loorberipuu pärineb Vahemere maadest ja Väike-Aasiast, meil on ta populaarne potitaimena, ent teda kasvatatakse tihtilugu ka aias. Seal kasvav loorberipuu kaitsvat kodu pikse eest. Tema viljadest, mustadest marjakestest, pressitakse rasv­õli, sellest omakorda tehakse reumasalve. Õliga ravitakse näiteks aknet, see aitavat mitmesuguste valude korral ja leevendavat lihaskrampe. Keskajal oldi kindlad, et see hirmutab minema ka katku.