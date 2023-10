Tulevane Tapa vallavolikogu esimees: siin ei ole mingit emotsiooni

Alari Kirt esindab Tapa vallavolikogus opositsiooni langevat valimisliitu Valgejõgi. Maksim Butšenkov on keskerakondlane. On äärmiselt tõenäoline, et järgmiseks volikogu esimeheks tõuseb just nimelt Butšenkov, ehkki volikogu pole teda veel ametisse hääletanud.