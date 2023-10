Korteriühistute liidu juht väisas Ukrainat, et arutada ülesehitustöö üle

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse esimees Andres Jaadla viibis möödunud nädalal visiidil Ukrainas Lvivis, et arutada arengukoostöö projekti üle, mille eesmärk on elamute rekonstrueerimine Ukrainas. Tähelepanu keskpunktis on Harkiv, Mõkolajiv ja Žõtomõr.