Noortele tutvustati osaluskogu töökorda, noorsootöö struktuuri ja muud. Lisaks said nad rääkida, millised on nende ootused, mis on seotud osaluskoguga. Kõneldi ka sellest, miks noored soovivad linna õpilasesindusse kuuluda ja kuidas on ise valmis panustama.