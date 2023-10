Ühe reisijaga bussiring ja tund aega varem tööle

Ööl vastu pühapäeva keeratakse kella üks tund tagasi, ehk minnakse tagasi vööndiajale, mis vastab konkreetse piirkonna geograafilisele asupaigale. On tulnud ette, et hajameelsuse tõttu on kellakeeramisele järgnenud pühapäeval juhtunud ka koomilisi seiku.