Kaitsetööstuslinnak võib tulla karjääri või metsa

Kaitseministeerium oli enne saatnud kirja Rakvere vallale, milles tunti huvi Andja külas Põhja-Aru paekarjääris paikneva 95,9 hektari suuruse kinnistu vastu, mille omanik on Eesti riik. «Valitakse ju kohta selle laskemoonatehase ehitamiseks. Põhimõtteliselt on see endine kaevandusala,» ütles Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.