Rakvere linna metsad: lootusetu padrik või elurikkusest pakatav looduskeskkond?

Rakvere linnavolinik Roman Kusma ütles, et linnas on elamukrunte vähe ja tegelikult on räägitud linnametsa muutmisest elamumaaks. «Et ei oleks puhas mets, vaid jagaks krundid välja ja inimesed saaksid Rakverre oma kodusid rajada. Kas see oleks paha mõte?» arutas Kusma. «Kas sa mõtled seda tõsiselt?» küsis endine Rakvere linnametsnik ja linnametsahuviline Taavi Saar. Saanud jaatava vastuse, jätkas ta: «Kas sulle meeldib, kui sa jalutad viis minutit ja sa oled täielikus džunglis?»