Meie Loksa või ka Loksaküla neiu tegi klassivennaga kaupa, et see võtaks ta Loksalt auto peale, kui Tallinna poole läheb. Kokkulepitud aeg juba ammu möödas, aga autot ei kuskil! Kuni helistas klassivend ja küsis: «Kus sa ometi oled?» Tema oli omadega Loksal, selles Harjumaa mereäärses väikelinnas. Ja olgu mainitud, et Harjumaal on lisaks Loksa linnale Loksa küla.